/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ தி.மு.க. மாணவரணி மறியல் உளுந்துார்பேட்டையில் 30 பேர் கைது
தி.மு.க. மாணவரணி மறியல் உளுந்துார்பேட்டையில் 30 பேர் கைது
தி.மு.க. மாணவரணி மறியல் உளுந்துார்பேட்டையில் 30 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:45 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டையில் நீட் தேர்வை எதிர்த்து மறியலில் ஈடுப்பட்ட தி.மு.க., மாணவரணியினர் 30 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
உளுந்துார்பேட்டை பஸ் நிலையம் அருகே நீட் தேர்வு எதிர்த்து தி.மு.க., மாணவரணி சார்பில் மறியல் போராட்டம் நடந்தது. மாவட்ட மாணவரணி துணை அமைப்பாளர் குருராஜ் தலைமை தாங்கினார். இளைஞர் அணி ஒன்றிய அமைப்பாளர் முருகவேல், மனோபாலன், நிர்வாகிகள் கிருஷ்ணகுமார், ரஞ்சித், ராம்குமார், ராம்சரவணன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். மறியலில் ஈடுபட்ட 30 பேரை போலீசார் கைது செய்து தனியார் திருமண மண்டபத்தில் வைத்தனர்.