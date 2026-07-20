தங்கை கொலை வழக்கில் அண்ணன் உட்பட 4 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:41 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் சொத்து தகராறில் தங்கையை வெட்டிக் கொலை செய்த வழக்கில் அண்ணன் உட்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் குளத்துபாதை தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் மகன் காந்தகுமார், 40; இவரது தங்கை தீபா, 35; இருவருக்குமிடையே சொத்து தொடர்பாக தகராறு இருந்து வந்தது.
கடந்த 18 ம் தேதி இரவு காந்தகுமார் தனது கூட்டாளிகளுடன் தீபா வீட்டிற்கு சென்று சொத்தை பிரித்து தரும்படி கேட்டுள்ளார். இதனால், இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
ஆத்திரமடைந்த காந்தகுமார் தீபாவின் மேல் மிளகாய்பொடி சரமாரியாக வெட்டினார். தடுத்த அவரது கணவர் பாபுவையும் வெட்டினார்.
இதில், சம்பவ இடத்திலேயே தீபா இறந்தார். பாபு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
சங்கராபுரம் போலீசார் கொலை வழக்காக பதிந்து, தலைமறைவானவர்களை திருக்கோவிலுார் டி.எஸ்.பி., பார்த்திபன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் தேடிவந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று காலை சங்கராபுரம் அடுத்த எஸ்.குளத்துார் பிரிவு சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த குற்றவாளிகள் காந்தகுமார், சங்கராபுரம் குளத்துபாதை தெரு ரமேஷ்குமார், 40; வடசிறுவளூர் கணேசன் மகன் மணிகண்டன், 24; சந்திரன் மகன் சரத்குமார், 35; ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய சங்கராபுரம் ேஷக் அகமது, 45; முனியன் மகன் ரமேஷ் ஆகிய இருவரையும் தேடி வருகின்றனர்.
எஸ்.பி., பாராட்டு சம்பவம் நடந்த ஒரே நாளில் தலைமறைவு குற்றவாளிகளை கைது செய்த தனிப்படை போலீசாரை எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் பாராட்டினார்.