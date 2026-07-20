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தங்கை கொலை வழக்கில் அண்ணன் உட்பட 4 பேர் கைது

தங்கை கொலை வழக்கில் அண்ணன் உட்பட 4 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:41 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:41 PM

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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் சொத்து தகராறில் தங்கையை வெட்டிக் கொலை செய்த வழக்கில் அண்ணன் உட்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் குளத்துபாதை தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் மகன் காந்தகுமார், 40; இவரது தங்கை தீபா, 35; இருவருக்குமிடையே சொத்து தொடர்பாக தகராறு இருந்து வந்தது.

கடந்த 18 ம் தேதி இரவு காந்தகுமார் தனது கூட்டாளிகளுடன் தீபா வீட்டிற்கு சென்று சொத்தை பிரித்து தரும்படி கேட்டுள்ளார். இதனால், இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

ஆத்திரமடைந்த காந்தகுமார் தீபாவின் மேல் மிளகாய்பொடி சரமாரியாக வெட்டினார். தடுத்த அவரது கணவர் பாபுவையும் வெட்டினார்.

இதில், சம்பவ இடத்திலேயே தீபா இறந்தார். பாபு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

சங்கராபுரம் போலீசார் கொலை வழக்காக பதிந்து, தலைமறைவானவர்களை திருக்கோவிலுார் டி.எஸ்.பி., பார்த்திபன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் தேடிவந்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று காலை சங்கராபுரம் அடுத்த எஸ்.குளத்துார் பிரிவு சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த குற்றவாளிகள் காந்தகுமார், சங்கராபுரம் குளத்துபாதை தெரு ரமேஷ்குமார், 40; வடசிறுவளூர் கணேசன் மகன் மணிகண்டன், 24; சந்திரன் மகன் சரத்குமார், 35; ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய சங்கராபுரம் ேஷக் அகமது, 45; முனியன் மகன் ரமேஷ் ஆகிய இருவரையும் தேடி வருகின்றனர்.

எஸ்.பி., பாராட்டு சம்பவம் நடந்த ஒரே நாளில் தலைமறைவு குற்றவாளிகளை கைது செய்த தனிப்படை போலீசாரை எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் பாராட்டினார்.

சொத்தை பிரித்து தராததால் கொலை செய்தேன் போலீசில் அளித்த வாக்குமூலத்தில் காந்தகுமார் கூறியதாவது: நான் இன்ஜினியரிங் படித்து வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வந்தேன். 2015ம் ஆண்டு திருமணமாகி  நிர்மலா என்ற மனைவி உள்ளார். எனக்கு  2022ம் ஆண்டு வரை குழந்தை இல்லாததால் எனது தாத்தா  1 ஏக்கர் 33 சென்ட் நிலத்தை எனது தங்கை தீபா பெயருக்கு தான செட்டில்மென்ட் எழுதி வைத்தார். 2024ம் ஆண்டு எனக்கு மகன் பிறந்தான். நான் எனது தங்கை தீபாவிடம் எனக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை பிரித்து தரும்படி கேட்டேன். அவர் தர மறுத்தார். இதனால் அவரை தீர்த்துக்கட்ட திட்டம் தீட்டி அத்தியூர் வார சந்தையில் கத்தி வாங்கி ஒரு மாதமாக நேரம் பார்த்து வந்தேன். கடந்த 18ம் தேதி இரவு எனது கூட்டாளிகளுடன் தீபா வீட்டிற்கு சென்றேன். அங்கு அவரிடம் சொத்தை பிரித்து தரும்படி கேட்டேன். தர மறுத்ததால் நானும் என்னுடன் வந்தவர்களும் சேர்ந்து தீபாவை கொலை செய்துவிட்டு தப்பினோம். இவ்வாறு வாக்குமுலத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.



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