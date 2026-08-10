/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ‘ஏசி’யில் தஞ்சமடைந்த 4 பாம்புகள் மீட்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 06:20 PM
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திருக்கோவிலுார்: அரும்பாக்கத்தில் ‘ஏசி’யில் புகுந்த 4 பாம்புகளை தீயணைப்புத் துறையினர் பிடித்து காப்புக் காட்டில் விட்டனர்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் அப்துல் வஹாப் மனைவி பாத்திமா, 52; இவரது வீட்டில் நேற்று முன்தினம் மாலை ‘ஏசி’ இன்டோரில் இருந்து பாம்பின் தெரிந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்து திருக்கோவிலுார் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
நிலைய தீயணைப்பு அலுவலர் விநாயகம் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து சென்று ‘ஏசி’ இன்டோரில் பார்த்தபோது 2 கொம்பேரி மூக்கன் பாம்புகள் இருந்தது தெரியவந்தது.
மேலும், இதேபோன்று, அவுட்டோர் யூனிட்டிலும் 2 கொம்பேறி மூக்கன் பாம்புகள் இருந்தது தெரியவந்தது. உடன் 2 அடி நீளமுள்ள 4 பாம்புகளையும் பிடித்து காப்புக் காட்டில் விட்டனர்.