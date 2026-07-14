சண்முகத்தின் ஆதரவாளரா?... பதவிக்கு கல்தா கொடுக்கும் தலைமை கொதித்தெழும் நிர்வாகிகள்

சண்முகத்தின் ஆதரவாளரா?... பதவிக்கு கல்தா கொடுக்கும் தலைமை கொதித்தெழும் நிர்வாகிகள்
சண்முகத்தின் ஆதரவாளரா?... பதவிக்கு கல்தா கொடுக்கும் தலைமை கொதித்தெழும் நிர்வாகிகள்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:51 PM
திருக்கோவிலுார் நகராட்சி அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் 2 பேர் கட்சி மாறியதால் அதன் பலம் குறைந்துள்ளது.
திருக்கோவிலுார் நகராட்சியில் மொத்தம் 27 வார்டுகள் உள்ளது. இதில் 5 வார்டுகளில் அ.தி.மு.க., வெற்றி பெற்றது. கடந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்பாக 18வது வார்டு கவுன்சிலர் முகேஷ் மாவட்ட தலைமையின் மீதான அதிருப்தி காரணமாக தி.மு.க.,வில் இணைந்தார்.
சட்டசபை தேர்தல் தோல்வியை தொடர்ந்து பலரும் த.வெ.க., விற்கு தாவி வரும் சூழலில், 20வது வார்டு கவுன்சிலர் வினோத் பாபு சமீபத்தில் த.வெ.க.,வில் இணைந்துள்ளார். இதனால் திருக்கோவிலுார் நகராட்சியில் அ.தி.மு.க.,வின் பலம் மூன்றாக குறைந்துள்ளது.
மேலும் ஒரு கவுன்சிலரின் உறவினர் சமூக வலைத்தளங்களில் கட்சித் தலைமை மீதான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வரும் சூழலில், திருக்கோவிலுார் நகர அ.தி.மு.க.,வினர் மத்தியில் குழப்பமான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
அதேபோல் அரகண்டநல்லுார் நகர செயலாளர் ராஜ்குமார் மாற்றப்பட்டு, முருகன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் ராஜ்குமாரின் ஆதரவாளர்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
இவர் சண்முகத்தின் ஆதரவாளர் என அடையாளம் காணப்பட்டது ராஜ்குமாரின் பதவி பறிப்பிற்கு காரணமாக பேசப்படுகிறது.
சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்களைக் கண்டறிந்து பதவி பறிக்கும் வேலையில் ஈடுபடும் மாவட்ட செயலாளர் குமரகுரு மற்றும் கட்சி தலைமையின் மீது பல அ.தி.மு.க., வினர் வெளிப்படையாக பொது வெளியில் கருத்துக்களை தெரிவித்து வரும் போக்கு அ.தி.மு.க., தொண்டர்கள் மத்தியில் மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.