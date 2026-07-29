/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ஆடி பவுர்ணமி சிறப்பு பூஜை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:23 PM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி புண்டரீகவல்லி தாயார் சமேத தில்லை கோவிந்தராஜ பெருமாள் கோவிலில் ஆடி பவுர்ணமி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
பெருமாள் கோவிலில் பவுர்ணமி திதி வழிபாடு செய்வதால் குடும்பத்தில் செல்வ வளம் பெருகும், கடன் தொல்லைகள் நீங்கும் மற்றும் நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும் என்பது ஆன்மீக நம்பிக்கையாகும்.
அதன்படி உற்சவர் பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்காரம் செய்து, உள்பிரகாரம் புறப்பாடு முடிந்து மண்டபத்தில் எழுந்தருள செய்தனர். பகவத் சங்கல்பம், சாற்றுமுறை சேவையுடன், மகா தீபாரதனை நடந்தது. தேசிக பட்டர் பூஜைகளை செய்து வைத்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் பெருமாளை தரிசனம் செய்தனர்.