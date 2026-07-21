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ஆதியன் பழங்குடியினர் சாதி சான்றிதழ் கேட்டு மனு

ஆதியன் பழங்குடியினர் சாதி சான்றிதழ் கேட்டு மனு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:10 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:10 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: சாதி சான்றிதழ் கேட்டு ஆதியன் பழங்குடியினர் சமூக மக்கள் மனு அளித்தனர்.

திருக்கோவிலுார் அடுத்த செட்டித்தாங்கல் கிராமத்தை சேர்ந்த பழங்குடியின மக்கள் மேளம் அடித்தவாறு கலெக்டர் அலுவலகம் வந்தனர். போலீஸ் எச்சரிக்கையில் சிலர் மட்டும் கூட்டரங்கம் சென்று அளித்த மனுவில்; செட்டித்தாங்கல், பூமாரி, கொளப்பாக்கம், தாயனுார், சங்கனுார், திமிச்சூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் ஆதியன் பழங்குடியினர் சமூக மக்கள் வசிக்கிறோம். எங்களுக்கு ஜாதிச்சான்று இல்லாததால் எங்களது பிள்ளைகள் கல்வி கற்க முடியாமல் சிரமமடைகின்றனர். எனவே உரிய விசாரணை நடத்தி சாதி சான்று வழங்க வேண்டும் என கூறப்பட்டு இருந்தது.

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