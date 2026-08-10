மாற்றுக் கட்சியினர் த.வெ.க.,வில் இணைவு

ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
ரிஷிவந்தியம்: ரிஷிவந்தியம் ஒன்றிய த.வெ.க.,வில் 500க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுக் கட்சியினர் இணைந்தனர்.
ரிஷிவந்தியத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் ஏழுமலை தலைமை தாங்கினார். அ.தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த முன்னாள் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கத் தலைவர் காந்தி, மாவட்ட ஜெ., பேரவை இணைச் செயலாளர் சிவக்குமார், சுத்தமலை கணேசன்.
முன்னாள் ஒருங்கிணைந்த விழுப்புரம் மாவட்ட பா.ஜ., இளைஞரணி தலைவர் குருதேவன் மற்றும் பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து 500க்கும் மேற்பட்டோர், கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பரணி பாலாஜி முன்னிலையில் த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் கிழக்கு மாவட்ட பொருளாளர் சுந்தரமூர்த்தி, ஒன்றிய செயலாளர்கள் குமார், செந்தில், விஜயகுமார், சிலம்பரசன், மூர்த்தி, சரண்ராஜ், சிவராஜ், ரவி மற்றும் மாவட்ட ஒன்றிய கிளை நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.