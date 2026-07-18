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சின்னசேலம் தனி தாசில்தார் உட்பட 7 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்கு பதிவு

சின்னசேலம் தனி தாசில்தார் உட்பட 7 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்கு பதிவு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:32 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:32 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் மேற்கொண்ட சோதனை தொடர்பாக தனி தாசில்தார் உட்பட 7 பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., சத்தியராஜ் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர் அருண்ராஜ் மேற்பார்வையிலான போலீசார் சின்னசேலம் தாலுகா அலுவலகத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலை 5 மணியளவில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். பல்வேறு பணிகளுக்காக வந்த பொதுமக்களை வெளியே அனுப்பிட்டு, அலுவலக கதவை மூடி தாசில்தார் உட்பட அனைத்து அலுவலர்களின் அறைகள், டேபிள், பீரோ ஆகியவற்றை போலீசார் கண்காணித்தனர். இரவு 12 மணி வரை (தொடர்ந்து 7 மணி நேரம்) நடந்த சோதனையில், கணக்கில் இல்லாத ரூ.94 ஆயிரத்து 200 பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, தனி தாசில்தார் உட்பட பலரின் யு.பி.ஐ., பண பரிவர்த்தனையை சோதனை செய்தனர். அதில், கடந்த சில மாதங்களில் தலைமையிடத்து துணை தாசில்தார் தேவதாஸின் யு.பி.ஐ., மூலமாக ரூ.5.65 லட்சமும், தத்தாதிரிபுரம் கிராம உதவியாளர் முத்துவேல் யு.பி.ஐ., மூலமாக ரூ.3.17 லட்சமும், இடைத்தரகர் பொன்னன் யு.பி.ஐ., மூலமாக ரூ.3.67 லட்சமும் பரிவர்த்தனை நடந்திருப்பது தெரிந்தது. மூன்று பேரின் வங்கி கணக்கில் இருந்தும் சந்தேகிக்கும் வகையில் மொத்தமாக 12 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 261 ரூபாய் பண பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளது.

இதையடுத்து, சின்னசேலம் குடிமைப்பொருள் வழங்கல் தனி தாசில்தார் அருள்மொழி, தலைமையிடத்து துணை தாசில்தார் தேவதாஸ், கிராம உதவியாளர் முத்துவேல், பதிவறை எழுத்தர் கணபதி, இடைத்தரகர் பொன்னன், தற்காலிக ஊழியர் இளையராஜா, தனிநபர் கந்தசாமி ஆகிய 7 பேர் மீது கள்ளக்குறிச்சி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்கு பதிந்து தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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