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சங்கராபுரத்தில் பணி ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டு விழா
சங்கராபுரத்தில் பணி ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டு விழா
ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM
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சங்கராபுரம்,ஆக.8தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில் பணி ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டு விழா இன்று நடக்கிறது.தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில் பணி ஓய்வு பெறும் தலைமை ஆசிரியர்கள் ஷகிலா,மேரி அந்தோணி ஜூலியா ஆகியோருக்கு பாராட்டு விழா இன்று (8 ம் தேதி)காலை 10 மணிக்கு சங்கராபுரம் ரோட்டரி மண்டபத்தில் நடக்கிறது.மாநில தலைவர் ரமேஸ், மாநில பொது செய லாளர் தாஸ், மாநில பொருளாளர் தியாகராஜன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பணி ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்களை பாராட்டி பேச உள்ளனர்.இதற்கான ஏற்பாடுகளை வட்ட தலைவர் தேவராஜன்,வட்ட செயலாளர் சம்சுதீன்,வட்ட பொருளாளர் ஷாகிதாபேகம், முன்னாள் மாநில தலைவர் லட்சுமிபதி ஆகியோர் செய்து வருகின்றனர்.