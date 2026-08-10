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கள்ளக்குறிச்சியில் படகு குழாம் ‘வெறிச்’

கள்ளக்குறிச்சியில் படகு குழாம் ‘வெறிச்’

ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி ஏமப்பேரில் 1.21 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புனரமைக்கப்பட்ட நகராட்சி பூங்கா மற்றும் படகு குழாம் பொதுமக்கள் வருகையின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.

கள்ளக்குறிச்சி, ஏமப்பேர் பகுதியில் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் 4.5 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஒரு கோடியே 21 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நகராட்சி பூங்கா மற்றும் குளம் புனரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

குளத்தைச் சுற்றிலும் நடைபாதை, சிறுவர் பூங்கா, குழந்தைகள் விளையாட்டு உபகரணங்கள், பசுமைப் பூங்கா, செயற்கை நீருற்று, படகு குழாம்,  சிறுவர் நீச்சல் குளம்  உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டது. 

கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி பகுதியில் இந்த பூங்கா, படகு குழாம் மற்றும் திரையரங்கம் தவிர இப்பகுதி மக்களின் பொழுதுபோக்கிற்கான எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாததால், ஏராளமான மக்கள் இதனை பயன்படுத்தி வந்தனர்.

துவக்கத்தில் இலவசமாக அனுமதிக்கப்பட்டது. மக்களின் வருகை அதிகரித்ததால் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டது.

ஆனால் அவ்வப்போது கோடை காலங்களில் தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டு போகும் நிலை ஏற்படும் போது வெளியிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டு நிரப்பி படகு சவாரி தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வந்தது.

ஆனால், தற்போது இந்த படகு குழாமில் தண்ணீர் குறைந்துள்ளது. மேலும் குளம் பரமரிப்பின்றி விடப்பட்டுள்ளதால் படகு சவாரி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் விடுமுறை காலங்களில் இங்கு வந்து செல்லும் பொதுமக்கள் ஏமாற்றமடைகின்றனர்.

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