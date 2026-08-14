ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரியில் தாய்ப்பால் வாரவிழா கண்காட்சி
ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரியில் தாய்ப்பால் வாரவிழா கண்காட்சி
ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM
கள்ளக்குறிச்சி: ஆர்.கே.எஸ்., இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லுாரியில் தாய்ப்பால் வார விழா கண்காட்சி மற்றும் எய்ட்ஸ் தடுப்பு குறித்த வினாடி–வினா கருத்தரங்கம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த இந்திலி டாக்டர் ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரியில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு கல்வி நிறுவனங்களின் இயக்குநர் டாக்டர் மனோபாலா தலைமை தாங்கினார். இயக்குநர் ஆனந்தராம்பாபு முன்னிலை வகித்தார். உதவிபேராசிரியர் மேகலை வரவேற்றார்.
நிர்வாக அலுவலர் மோகனசுந்தர், ஐ.சி.டி.சி., கவுன்சிலர்கள் உதயசங்கரி, பூபதி வாழ்த்துரை வழங்கினர். சிறப்பு அழைப்பாளராக ஐ.சி.டி.சி., மாவட்ட திட்ட மேலாளர் நல்லதம்பி பங்கேற்று, எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குறித்து பேசினார். முன்னதாக அரசு சார்பில் நடந்த வினாடி–வினா போட்டியில் 400க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர். தொடர்ந்து, தாய்ப்பால் வார விழா கண்காட்சி நடந்தது. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை உதவி பேராசிரியர்கள் சுரேந்திரன், லோகு, ராஜேஸ்வரி மற்றும் சத்யா ஆகியோர் செய்திருந்தனர். உதவி பேராசிரியர் பவுலின் சங்கீதா நன்றி கூறினார்.