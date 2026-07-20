உளுந்துார்பேட்டை கமிட்டியில் ரூ.60.29 லட்சம் வர்த்தகம்
உளுந்துார்பேட்டை கமிட்டியில் ரூ.60.29 லட்சம் வர்த்தகம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM
கள்ளக்குறிச்சி: உளுந்துார்பேட்டை மார்க்கெட் கமிட்டியில் 60.29 லட்சம் ரூபாய்க்கு நேற்று வர்த்தகம் நடந்தது.
உளுந்துார்பேட்டை கமிட்டியில் நெல் 3,320 மூட்டை, மக்காச்சோளம் 150, கம்பு 20, உளுந்து 18, எள் 14, தேங்காய் பருப்பு 4, ராகி 3 மூட்டை என மொத்தம் 3,529 மூட்டை வரத்து இருந்தது.
சராசரியாக நெல் 2,150 ரூபாய், மக்காச்சோளம் 2,759, கம்பு 4,919, உளுந்து 8,250, எள் 9,125, தேங்காய் பருப்பு 10,250, ராகி 3,100 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. மொத்தம் 60 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 621 ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி மார்க்கெட் கமிட்டிக்கு மக்காச்சோளம் 65 மூட்டை, எள் 40, சிவப்பு சோளம் 7, வேர்க்கடலை 5, தேங்காய் பருப்பு ஒரு மூட்டை என 118 மூட்டை விளை பொருட்களை விவசாயிகள் கொண்டு வந்தனர்.
சராசரியாக ஒரு மூட்டை மக்காச்சோளம் 2,550, எள் 9,800, சிவப்பு சோளம் 5,060, வேர்க்கடலை 9,040, தேங்காய் பருப்பு 10,155 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. கமிட்டியில் மொத்தமாக 7 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 720க்கு வர்த்தகம் நடந்தது.
சின்னசேலம் மார்க்கெட் கமிட்டியில் மக்காச்சோளம் 5 மூட்டை வரத்து இருந்தது. சராசரியாக மக்காச்சோளம் 2,597 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. மொத்தம் 11 ஆயிரத்து 947 ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்தது.
தியாகதுருகம் கமிட்டியில் நெல் 330, உளுந்து 5, நாட்டு கம்பு, உளுந்து தலா ஒரு மூட்டை என மொத்தம் 337 மூட்டை வரத்து இருந்தது. சராசரியாக நெல் 2,063 ரூபாய், உளுந்து 6,589, நாட்டு காம்பு 3889, மக்காச்சோளம் 2,589 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. மொத்தம் 6 லட்சத்து 88 ஆயிரத்து 747 ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்தது.
சங்கராபுரம் கமிட்டியில் நெல் 2277 மூட்டை, மக்காச்சோளம் 80, எள் 3 மூட்டை என மொத்தம் 360 மூட்டை வரத்து இருந்தது. சராசரியாக நெல் 1,836, மக்காச்சோளம் 2,586, எள் 5,699 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. மொத்தம் 6 லட்சத்து 79 ஆயிரத்து 393 ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்தது.