/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ நிலம் தகராறில் பெண்ணை தாக்கிய 2 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 08:41 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே நில பிரச்சனையில் பெண்ணை தாக்கிய இருவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த பொற்படாக்குறிச்சி காலனி சேர்ந்த பரமசிவம் மனைவி சித்ரா, 43; இவரது உறவினர் பெரியசாமி, 52; இருவருக்கும் இடையே இடம் தொடர்பாக பிரச்னை உள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது சித்ரா வீடு கட்டும் நிலையில், மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த பெரியசாமி, அவரது மகன் அன்பு ஆகியோர் சேர்ந்து சித்ராவை திட்டி தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். இது குறித்த புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் 2 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.