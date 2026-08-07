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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர்  உட்பட 3 பேர் மீது வழக்கு  

சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர்  உட்பட 3 பேர் மீது வழக்கு  

சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர்  உட்பட 3 பேர் மீது வழக்கு  

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:20 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:20 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர் மற்றும் அவரது பெற்றோர் மீது அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். 

கள்ளக்குறிச்சி சித்தேரி தெருவைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் மகன் தர்மா,19; இவர் சங்கராபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த  15 வயது சிறுமியை கடந்த ஓராண்டாக காதலித்து வந்துள்ளார். தொடர்ந்து தர்மாவின் தந்தை வெங்கடேசன், தாய் சின்னம்மாள் ஆகியோர் கடந்த பிப்., 1 ம் தேதி தச்சூர் கோவிலில் குழந்தை திருமணம் செய்து வைத்துள்ளார்.

இதில் தற்போது சிறுமி 5 மாதம் கர்ப்பமாக உள்ள நிலையில் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு சென்றுள்ளார். இது குறித்து தகவலறிந்த கள்ளக்குறிச்சி  பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் சமூக நல அலுவலராக பணிபுரியும் சரஸ்வதி சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரித்தார். இது தொடர்பாக சரஸ்வதி கொடுத்த புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிர் போலீசார் சிறுமியை திருமணம் செய்த தர்மா மற்றும் உடந்தையாக இருந்த அவரது பெற்றோர் வெங்கடேசன், சின்னம்மாள் உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.  

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