கோவில் திருவிழாவில் மூதாட்டியிடம் செயின் திருட்டு

கோவில் திருவிழாவில் மூதாட்டியிடம் செயின் திருட்டு
கோவில் திருவிழாவில் மூதாட்டியிடம் செயின் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:52 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மந்தைவெளியில் மூதாட்டியின் கழுத்தில் இருந்த 6 சவரன் தங்க செயின் காணாமல் போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி ராஜாம்பாள் நகரை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணசாமி மனைவி சுமதி,62; நேற்று காலை மந்தைவெளி பகுதியில் உள்ள மாரியம்மன் கோவிலில் தேர்திருவிழா நடந்தது. இதையொட்டி சுவாமி தரிசனம் செய்து சுமதி கோவிலுக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு, அன்னதானம் வழங்கும் இடத்தில் சாப்பாடு வாங்குவதற்காக சுமதி சென்றார். சாப்பாடு வாங்கி விட்டு வெளியில் வந்து பார்த்த போது, கழுத்தில் அணிந்திருந்த 6 சவரன் தங்க செயினை காணாமல் அதிர்ச்சியடைந்தார். அந்த பகதியில் தேடியும் செயின் கிடைக்கவில்லை. கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி மர்ம நபர்கள் செயினை திருடி இருக்கலாம், அல்லது கூட்டத்தில் அறுந்து விழுந்திருக்கலாம் என தெரிகிறது. சுமதி புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.