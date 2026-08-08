/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ பினாயில் குடித்த சமையல்காரர் சாவு
ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் குளிர்பானம் என நினைத்து பினாயிலை குடித்த சமையல்காரர் இறந்தார்.
தஞ்சாவூர் மேலவீதியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி, 54; சமையல்காரர். இவர் கடந்த மாதம் 31ம் தேதி கள்ளக்குறிச்சியில் திருமண மண்டபத்தில் சமையல் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவர், அங்கிருந்த பினாயில் பாட்டிலை எடுத்து குளிர்பானம் என நினைத்து குடித்து மயங்கி விழுந்தார். உடன், கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர் நேற்று முன்தினம் இறந்தார்.
புகாரின்பேரில் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.