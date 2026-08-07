சின்னசேலம் குறுமைய விளையாட்டு போட்டிகள் 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:31 PM
கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் குறுமைய அளவிலான டேபில் டென்னிஸ் உட்பட பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அனைத்து அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளின் 14, 17, 19 வயதிற்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கான குறு மைய விளையாட்டு போட்டிகள் கடந்த 13 ம் தேதி துவங்கி நடந்து வருகிறது. இதில் செஸ், சிலம்பம், கேரம், டெனிகாய்ட், பீச் வாலிபால், டேபில் டென்னிஸ், கால்பந்து, வாலிபால், கபடி, ஹாக்கி, கோ– கோ, கூடை பந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு குழு மற்றும் தடகள விளையாட்டு போட்டிகள் நடக்கிறது. சின்னசேலம் குறுமையத்திற்குட்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 800க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் போட்டிகளில் பங்கேற்றனர்.
சின்னசேலம் குறு மையத்திற்கான டேபில் டென்னிஸ், கூடை பந்து விளையாட்டு போட்டி இதயா மகளிர் பொறியியில் கல்லுாரியில் நடந்தது. மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மோகன் செல்வம் மேற்பார்வையில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. போட்டிகளை உடற்கல்வி இயக்குனர் செந்தமிழ்செல்வன், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ராஜா, நாகேந்திரன், பாலமுருகன் ஆகியோர் நடத்தினர்.
குறுமைய விளையாட்டில் குழு போட்டிகளில் முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் மாணவர்கள் அணிகள், தடகளப் போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடிக்கும் மாணவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், முதலிடம் பிடிப்போர் மாவட்ட அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெறுவர்.