சின்னசேலம் வட்டார மருந்து வணிகர் சங்க ஆய்வு கூட்டம்
சின்னசேலம் வட்டார மருந்து வணிகர் சங்க ஆய்வு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
சின்னசேலம்: சின்னசேலம் வட்டார மருந்து வணிகர் சங்க ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.
சங்கத் தலைவர் நல்லதம்பி தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் ரவி, பொருளாளர் அசோக்குமார் முன்னிலை வகித்தனர். சரக மருந்து ஆய்வாளர் தீபா சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு பேசியதாவது; மருந்து கடைகளில் அனைவருக்கும் எளிதில் புரியும்படி, தங்கள் மருந்து உரிமைத்தை காட்சிப்படுத்த வேண்டும். மருந்து விற்பனை பதிவேடுகளை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள் மற்றும் போதைக்கு பயன்படுத்தும் மருந்துகள், கருக்கலைப்பு மருந்து விற்பனை செய்யக்கூடாது. சட்டவிரோத மருந்து விற்பனை, மொத்த மருந்து இருப்பு வைத்து விற்பனை செய்பவர்கள் குறித்து கண்காணித்து தெரியப்படுத்த வேண்டும் என கூறினார். கூட்டத்தில் சின்னசேலம் வட்டத்திற்குட்பட்ட 40க்கு மேற்பட்ட மருந்து வணிக உரிமம் பெற்ற வணிகர்கள் பங்கேற்றனர்.