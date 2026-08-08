/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ பராமரிப்பின்றி கல்லுாரி விளையாட்டு மைதானம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி விளையாட்டு மைதானத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த சிறுவங்கூரில் மருத்துவக்கல்லுாரி இயங்கி வருகிறது. மாணவ, மாணவியரின் விளையாட்டுத் திறனை மேம்படுத்த, கல்லுாரியின் எதிரே விளையாட்டு மைதானம் உருவாக்கப்பட்டது. சுற்றுச்சுவருடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விளையாட்டு மைதானத்தில் மாணவ, மாணவிகள் பலரும் இங்கு நடக்கும் போட்டிகளில் பங்கேற்று வருகின்றனர்.
தற்போது, விளையாட்டு மைதானம் முறையாக பராமரிப்பு இல்லாமல் புதர்கள் மண்டியுள்ளது. இதனால் விளையாட்டு பயிற்சி மேற்கொள்ள முடியாமல் மாணவ, மாணவிகள் தவிக்கின்றனர்.
எனவே, புதர் மண்டி கிடக்கும் விளையாட்டு மைதானத்தை கல்லுாரி நிர்வாகத்தினர் சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.