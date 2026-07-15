உளுந்துார்பேட்டை பஸ் நிலையத்தில் பாழடைந்த கடைகள் இடித்து அகற்றம்
உளுந்துார்பேட்டை பஸ் நிலையத்தில் பாழடைந்த கடைகள் இடித்து அகற்றம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:50 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை பஸ் நிலையத்தில் பாழடைந்த கடைகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இடித்து அகற்றப்பட்டன.
உளுந்துார்பேட்டை பஸ் நிலைய பகுதியில் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் தாட்கோ மூலம் 20 கடைகள் கட்டப்பட்டிருந்தன. அந்த கடைகள் பாழடைந்து இடிந்து விழும் ஆபத்தான நிலையில் இருந்தது.
இதனால் நகராட்சி நிர்வாகம் கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு புதிய கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டன.
இதற்கு அங்கு கடை வைத்திருந்த வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர். பாழடைந்த கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு புதிய கடைகள் கட்டுவதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அதன் பேரில் நேற்று டி.எஸ்.பி.. அசோகன் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர் விஜய் ஆனந்த் மற்றும் 20க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புடன் பாழடைந்த கட்டடத்தை பொக்லைன் மூலம் இடிக்கும் பணி துவங்கியது.