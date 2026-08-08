கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்புப் பணி
கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்புப் பணி
ADDED : ஆக 07, 2026 04:30 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
பொது சுகாதாரத்துறை ஆணையின்படி கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்புப் பணியிகளை சுகாதாரத்துறை மற்றும் நகராட்சி துறைனர் இணைந்து மேற்கொண்டுள்ளனர்.
நகராட்சி துப்புரவு அலுவலர் ராமகிருஷ்ணன், களப்பணியாளர் மகேஸ்வரி, சுகாதார ஆய்வாளர் பாலா, இளநிலை பூச்சியியல் வல்லுநர்கள் சரவணன், சிட்டிபாபு, வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் ரவி மற்றும் நகராட்சி கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் மேற்கொள்கின்றனர்.
அனைத்து வீடுகள், டயர் கடைகள், பழைய இரும்பு கடைகள், வல்கனைசிங் கடை ஆகியவற்றில் ஆய்வு மேற்கொண்டதில் உபயோகம் இல்லாத நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட டயர்கள், கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நகராட்சி வாகனத்தின் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டது.
மேலும் கொசு புழுக்கள் வளராதபடி தேவையற்ற பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், மண் பானைகள், உரல்கள், சிமென்ட் தொட்டிகள் ஆகியவற்றை கண்டுபிடித்து அகற்றப்பட்டது.
மேலும் காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் தானாகவே மருந்து கடைகளில் சுய வைத்தியம் மேற்கொள்ளாமல் அருகில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அல்லது அரசு பொது மருத்துவமனையை அணுக வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.