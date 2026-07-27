வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கண்காணிப்பு குழு கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு, கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை சார்பில் நடந்த கூட்டத்திற்க, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு தலைவர் மலையரசன் எம்.பி., தலைமை தாங்கினார். துணைத் தலைவர் ரவிக்குமார் எம்.பி., முன்னிலை வகித்தார். கலெக்டர் பத்மஜா, அருள் விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ., பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் கண்காணிப்புகுழு தலைவர் மலையரசன் பேசுகையில், ‘தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி, தேசிய வேளாண் சந்தை, கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார திட்டம், தாட்கோ உள்ளிட்ட 64 வகையான அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் பொதுமக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்ட பணிகளில் நிலுவை தொகைகளை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும். துறை வாரியாக புதிய திட்ட பணிகளுக்கு கருத்துருக்களை அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டும். அரசின் திட்டங்கள் அனைத்தும் பயனாளிகளுக்கு முறையாக மக்களை சென்று சேரும் வகையில் அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்’ என்றார்.
டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, மாவட்ட வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் ரமேஷ்குமார், மகளிர் திட்ட இயக்குனர் லலிதா, கூட்டுறவு சங்கங்களின் மாவட்ட இணைப் பதிவாளர் முருகேசன், ஆர்.டி.ஓ., முருகன் பங்கேற்றனர்.