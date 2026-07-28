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மாவட்ட கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள் தேர்வு வரும் 2ம் தேதி நடக்கிறது
மாவட்ட கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள் தேர்வு வரும் 2ம் தேதி நடக்கிறது
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தில் 23 வயதுக்குட்பட்ட அணி வீரர்கள் தேர்வு வரும் வரும் 2ம் தேதி நடக்கிறது.
கள்ளக்குறிச்சி, இந்திலி, டாக்டர் ஆர்.கே.எஸ்.கல்லுாரி வலை பயிற்சி மைதானத்தில் வரும் 2ம் தேதி காலை 9:30 மணிக்கு 23 வயதுக்குட்பட்ட மாவட்ட கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள் தேர்வு நடக்கிறது.
இதில் சேர விருப்பமுள்ளவர்கள் கடந்த 2003ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1ம் தேதி அன்றோ அதன் பிறகோ பிறந்திருக்க வேண்டும். பங்குபெறும் அனைத்து வீரர்களும் ஆதார் கார்டு மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ் நகல் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
அனைவரும் வெள்ளைச் சீருடை மற்றும் கிரிக்கெட் உபகரணங்களுடன் வரவேண்டும். இத்தகவலை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்க செயலாளர் லட்சுமி நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.