ஜீவன் ரக்ஷா பதக்க விருது பெற தகுதியானோர் விண்ணப்பிக்கலாம்  

ஜீவன் ரக்ஷா பதக்க விருது பெற தகுதியானோர் விண்ணப்பிக்கலாம்
ஜீவன் ரக்ஷா பதக்க விருது பெற தகுதியானோர் விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சாதனை படைத்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஜீவன் ரக்ஷா பதக்க விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
இதுகுறித்து கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு : இந்திய அரசின் சார்பில் நீரில் மூழ்கியவரை காப்பாற்றுதல், மின்சாரம், தீ விபத்துக்கள், நீலச்சரிவு, விலங்கின தாக்குதல், சுரங்க மீட்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு மனித உயிர்களை மீட்கும் நபர்களுக்கு ஜீவன் ரக்ஷா பதக்க விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும் சர்வோத்தம் ஜீவன் ரக்ஷா பதக்கம் மிகவும் அபாயகரமான நிலையில் உள்ளவரை வீரத்துடன் போராடி மீட்பவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. உத்தம் ஜீவன் ரக்ஷா பதக்கம், தாமதமின்றி துணிச்சலுடன் செயல்பட்டு மிகவும் அபாயகரமான நிலையில் உள்ளவரை போராடி மீட்பவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஜீவன் ரக்ஷா பதக்கம் தனக்கு காயம் ஏற்படினும், வீரத்துடன் தாமதமின்றி செயல்பட்டு உயிரை காப்பாற்றுபவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
எனவே 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஜீவன் ரக்ஷா பதக் விருதுகள் உள்துறை அமைச்சக வழிகாட்டுதல்படி மத்திய ஆயுதக்காவல் படை, மத்திய காவல் அமைப்புகள் மற்றும் காவல்துறையை சேர்ந்த உறுப்பினர்களில் தகுதியுள்ளவர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.
எனவே கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த விருதிற்கு தகுதியானவர்கள், (https://www.awards.gov.in) என்ற உள்துறை அமைச்சகத்தின் இணைய தள முகவரியில் ஆன்லைனில் வரும் செப்.30ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்ப நகலினை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலருக்கு வழங்க வேண்டும். கூடுதல் விபரங்கள் பெற மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் அலுவலரை 74017 03474 என்ற மொபைல் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.