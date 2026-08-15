ஜே.எஸ்., பள்ளியில் கண் பரிசோதனை முகாம்

ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி ஜே.எஸ்., பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு கண் பரிசோதனை முகாம் நடந்தது.
முகாமிற்கு, பள்ளி முதல்வர் ஜெயலட்சுமி தலைமை தாங்கினார். துணை முதல்வர் பாபு முன்னிலை வகித்தார்ர். சேலம் மேக்சி விஷன் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் கண் பராமரிப்பு குறித்து மாணவர்களிடம் விளக்கிப் பேசினர்.
கண் பார்வைக்கு வைட்டமின் ஏ, சி, ஈ மிகவும் முக்கியம். சத்து நிறைந்த கேரட், பசலைக் கீரை, ஆரஞ்சு பழம், கொழுப்பு நிறைந்த மீன், பாதாம், வால்நட்ஸ் போன்ற உணவுகள் கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
கண்களை கசக்க கூடாது. நன்றாக கழுவ வேண்டும். ஏதேனும் பிரச்னை ஏற்பட்டால் தாமாக மருந்து உட்கொள்ளாமல் டாக்டரிடம் சென்று பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தி, மாணவர்களை பரிசோதித்தனர்.
இதில், பார்வை குறைபாடு உள்ள மாணவர்களுக்கு கண் கண்ணாடி அணிய பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. டாக்டர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.