பயிர்க்கடனை ரத்து செய்யக்கோரி விவசாயிகள் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

பயிர்க்கடனை ரத்து செய்யக்கோரி விவசாயிகள் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
பயிர்க்கடனை ரத்து செய்யக்கோரி விவசாயிகள் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:31 PM
தியாகதுருகம்: நின்னையூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் முன் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சங்க வட்ட செயலாளர் அருள்தாஸ் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட செயலாளர் ஸ்டாலின்மணி, அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்க மாவட்ட தலைவர் பெரியசாமி, தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி மாவட்ட தலைவர் ஏழுமலை ஆகியோர் கோரிக்கை குறித்து விளக்கி பேசினர்.
தமிழக முதல்வர் அறிவித்த தேர்தல் வாக்குறுதியின் படி விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. விவசாய தொழிலாளர் சங்க ஒன்றிய தலைவர் செல்வராஜ், நிர்வாகிகள் கொளஞ்சி, கிருஷ்ணமூர்த்தி, வெங்கடேசன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இதே போல் வாணாபுரம் அடுத்த அத்தியூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம், திருநாவலுார் அடுத்த களமருதுார், ஒரத்துார், திருநாவலுார், மற்றும் நயினார்பாளையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.