கள்ளக்குறிச்சியில் வரும் 29ம் தேதி விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டம்
கள்ளக்குறிச்சியில் வரும் 29ம் தேதி விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:31 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வரும் 29ம் தேதி விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டம் நடக்கிறது.
இது குறித்து கலெக்டர் பத்மஜா விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் ஜூலை மாததிற்கான விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வரும் 25ம் தேதி காலை 11:00 மணிக்கு நடக்கிறது. கூட்டத்தில் வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை சார்ந்த துறைகளான தோட்டக்கலை துறை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம், வேளாண்மை பொறியியல் துறை, கால்நடை பராமரிப்பு துறை, கூட்டுறவு துறை, வருவாய் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறை, வங்கியாளர்கள் என பல்வேறு துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்று விவசாயிகள் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளுக்கு பதில் அளிக்க உள்ளனர்.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் தங்கள் கோரிக்கைகள் தொடர்பாகவும், தனி நபர் குறைகள் குறித்து மனுக்கள் அளித்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.