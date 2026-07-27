/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ மகள் மாயம் தந்தை புகார்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அருகே கோவிலுக்கு சென்ற மகளைக் காணவில்லை என தந்தை, போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த திம்மச்சூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பெரியசாமி மனைவி மணிமேகலை, 25; இவர்களுக்கு திருமணமாகி 9 ஆண்டுகள் ஆகிறது. கடந்த 24ம் தேதி இரவு 9:00 மணியளில் கோயம்புத்துாரில் உள்ள வீரபத்திர காளியம்மன் கோவிலுக்கு சென்று வருவதாக கூறிச் சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இது குறித்து மணிமேகலையின் தந்தை முருகன், 52; கொடுத்த புகாரின் பேரில் திருக்கோவிலுார் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.