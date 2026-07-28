/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ மகள் மாயம் தந்தை புகார்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அருகே மருத்துவமனைக்குச் சென்ற மகளைக் காணவில்லை என தந்தை, போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த மொகலார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் மனைவி லாவண்யா, 23; திருமணமாகி 3 ஆண்டுகள் ஆகிறது. 2 வயதில் ஷோபனா என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது.
கணவன், மனைவிக்குமிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக துலாம்பூண்டியில் உள்ள தனது தந்தை வீட்டில் லாவண்யா தங்கியிருந்தார்.
கடந்த 25ம் தேதி காலை திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு குழந்தை சோபனாவுடன் சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இது குறித்து அவரது தந்தை முனியன், 44; கொடுத்த புகாரின் பேரில் திருக்கோவிலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.