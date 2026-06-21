பெங்களூரில் இருந்து ஹான்ஸ் கடத்திய அரசு பஸ் நடத்துனர் கைது
பெங்களூரில் இருந்து ஹான்ஸ் கடத்திய அரசு பஸ் நடத்துனர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:51 PM
மூங்கில்துறைப்பட்டு: பெங்களூரில் இருந்து ஹான்ஸ் உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்கள் கடத்தி வந்த அரசு பஸ் நடத்துனரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த கடுவனுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த குணசேகரன் மகன் பாண்டியன், 36; கள்ளக்குறிச்சி டெப்போவில் இயங்கும் பெங்களூரு – கள்ளக்குறிச்சி வழித்தட அரசு பஸ் நடத்துனர். இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு அரசு பஸ்சில் பெங்களூரில் இருந்து தமிழக அரசு தடை செய்த ஹான்ஸ், கூலிப் உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களை கொண்டு வந்தார். புதுார் கூட்ரோட்டில் உள்ள பேக்கரியில் பஸ்சை நிறுத்தி, அங்கு பணிபுரியும், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பெருங்குளத்துார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாயவன் மகன் ஏழுமலை, 34; என்பவரிடம் விற்பனை கொடுத்தார்.
அப்போது, அங்கு ரோந்து சென்ற வடபொன்பரப்பி தலைமை காவலர் ரூபன்சிங் மற்றும் பாபு ஆகியோர் பஸ் நடத்துனர் பாண்டியன், கடை ஊழியர் ஏழுமலையை கைது செய்த ரூ. 3000 மதிப்புள்ள 1.75 கிலோ புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.