குறைகேட்புக் கூட்டம் 648 மனுக்கள் குவிந்தன

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:50 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில், பட்டா மாற்றம், இலவச வீட்டுமனை பட்டா கோருதல், நிலம் அளவீடு, சாலை அமைத்தல், ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றுதல், தொழில் தொடங்க கடனுதவி, முதியோர் உதவித்தொகை உட்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த 648 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டது.
மனுக்கள் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு தீர்வு காணுமாறு சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.
முன்னதாக, பெடரல் பாங்க் ஹார்மிஸ் நினைவு அறக்கட்டளை சார்பில் குறைகேட்புக் கூட்டத்திற்கு மனு அளிக்க வரும் கர்ப்பிணிகள், முதியவர்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் வசதிக்காக 6.23 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் 8 இருக்கைகள் கொண்ட பேட்டரியால் இயங்கும் வாகனம் வழங்கப்பட்டது.
டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலர் அந்தோணிராஜ் உட்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.