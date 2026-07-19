சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு பெண் அலுவலர் சங்க செயற்குழு கூட்டம்
சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு பெண் அலுவலர் சங்க செயற்குழு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:52 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் தமிழ்நாடு அரசு சுகாதாரத்துறை கிராம, பகுதி, சமுதாய சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பின் அனைத்து பெண் அலுவலர் சங்க செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு மாநில இணை செயலாளர் சுசிலா தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட தலைவர் சாந்தி, துணை தலைவர் தெரசா, செயலாளர் ஜோதி இருதயமேரி முன்னிலை வகித்தனர். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அனைத்து கிராம, பகுதி, சமுதாய சுகாதார செவிலியர்கள் கலந்து கொண்டனர். கூட்டத்தில் செவிலியர்களுக்கான ஆய்வு கூட்டத்தை மாலை 5 மணிக்கு மேல் நடத்த கூடாது. துணை சுகாதார மையத்திற்கான நிதிகளை வழகாட்டுதல்படி மையத்திற்கே அளிக்க வேண்டும். புதன்கிழமை தடுப்பூசி பணியின்போது கூட்டம் நடத்துவது போன்ற இடையூறுகளை செய்ய கூடாது. கிராம சுகாதார செவிலியர்களுக்கு மகப்பேறு நிதியுதவி திட்டம் குறித்த பயிற்சியை மீண்டும் ஒருமுறை அளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. பொருளாளர் சுந்தரி நன்றி கூறினார்.