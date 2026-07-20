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ஜெயின் துறவிகளுக்கு சின்னசேலத்தில் வரவேற்பு

ஜெயின் துறவிகளுக்கு சின்னசேலத்தில் வரவேற்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM

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சின்னசேலம்: பாதயாத்திரை செல்லும் ஜெயின் துறவிகளுக்கு கள்ளக்குறிச்சி, சின்னசேலத்தில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

ஜெயின் சமூக துறவிகள் அஹிம்சை, அமைதி மற்றும் பொது நலன் வேண்டி ஆன்மிக பாதயாத்திரை செல்வது வழக்கம். ஜெயின் துறவிகள் தலைமையில், பாதயாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

அதன்படி இந்தியா முழுதும் பாதயாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள ஜெயின் சமூக துறவிகள் சஞ்சய் முனி, பிரஷம் முனி ஆகியோர் விருத்தாசலத்தில் இருந்து உளுந்துார்பேட்டை, வழியாக சேலம் சென்றனர்.

வழியில் கள்ளக்குறிச்சி ஜெயின் பவன், சின்னேசலம் வாசவி மகாலில் தங்கி ஆன்மிக சொற்பொழிவாற்றி, ஆசி வழங்கினர்.

ஜெயின் துறவிகளை கள்ளக்குறிச்சி ஜெயின் சங்கத் தலைவர் தேஜ்ராஜ் சுரானா, செயலாளர் சஜ்ஜன்மால் மற்றும் நிர்வாகிகள் வரவேற்பு அளித்தனர். 

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