/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ஜெயின் மத சீடர்கள் சின்னசேலம் வருகை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM
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சின்னசேலம்: ஜெயின் மத சீடர்கள் சின்னசேலம் வாசவி மகாலுக்கு வருகை தந்தனர்.
ஜெயின் மத சீடர்களான சஞ்சய் முனி , பிரஷம் முனி ஆகியோர் நேற்று சின்னசேலம் வாசவி மகாலுக்கு வந்தனர். கள்ளக்குறிச்சி ஜெயின் சங்க தலைவர் தேஞ்சும் சுராஜ் சூரானா, செயலாளர் சஜ்ஜான்மல் மற்றும் சக உறுப்பினர்கள் ஜெயின் மத சீடர்களை வரவேற்றனர். இருவரும் கள்ளக்குறிச்சி, உளுந்துார்பேட்டை, சின்னசேலம் வழியாக சென்று தினசரி 40 கி.மீ., துாரம் நடந்து சென்று சமண மதத்தின் பல்வேறு ஆன்மீக செய்திகளை உபதேசம் செய்ய உள்ளனர்.