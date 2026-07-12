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வாணாபுரம் தாலுகாவில் ஜமாபந்தி நிறைவு நாள்

வாணாபுரம் தாலுகாவில் ஜமாபந்தி நிறைவு நாள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:20 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:20 PM

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ரிஷிவந்தியம்: வாணாபுரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் ஜமாபந்தி நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

வாணாபுரம் தாலுகாவில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, கள்ளக்குறிச்சி ஆர்.டி.ஓ., முருகன் தலைமை தாங்கினார். தாசில்தார் நளினி முன்னிலை வகித்தார். கடந்த ஜூன் 12ம் தேதியில் இருந்து 23ம் வரை வாணாபுரம் தாலுகாவில் உள்ள 85 வருவாய் கிராமங்களுக்கும் ஜமாபந்தி முகாம் நடந்தது. இதில், பட்டா மாற்றம், நிலம் அளவீடு, வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் ஓய்வூதிய தொகை, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்கள் உட்பட வருவாய்த்துறை சார்ந்த பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்களை பொதுமக்கள் அளித்தனர்.

முகாமில் மொத்தமாக 813 மனுக்கள் பெறப்பட்டு, தற்போது வரை 126 மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்ட நிலையில், அதற்கான ஆணை வழங்கப்பட்டது. மீதமுள்ள மனுக்கள் மீது விசாரணை செய்து, ஒரு மாத காலத்திற்குள் முடிவு அறிவிக்கப்படும் என ஆர்.டி.ஓ., முருகன் தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் துணை தாசில்தார்கள் பத்மா, ஜெகநாதன், சிட்டிபாபு, குறுவட்ட ஆய்வாளர்கள் பிரபு, மரிவாளன், கார்த்திகேயன், குப்புசாமி, வி.ஏ.ஓ.,க்கள் ராஜா, ஆனந்த், வழக்கறிஞர் சேஷலட்சுமிகுமார், நுகர்வோர் சங்க தலைவர் மணி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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