கள்ளக்குறிச்சியில் 17ம் தேதி வேலை வாய்ப்பு முகாம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் வரும் 17ம் தேதி தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது.
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் சார்பில் வரும் 17ம் தேதி தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது. இதில் வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள், வாகன உற்பத்தி, காப்பீடு நிறுவனம் உட்பட பல்வேறு தனியார் முன்னணி நிறுவனங்கள் பங்கேற்று, தங்களது நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடத்தை நிரப்ப உள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் 10ம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ, பி.இ., மற்றும் பி.டெக்., படித்து முடித்த ஆண், பெண் www.tnprivatejobs.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வழியாக பதிவு செய்து, முகாமில் பங்கேற்கலாம்.
தனியார் துறைகளில் வேலை வாய்ப்பு பெறுபவர்களுக்கு, அவர்களது வேலை வாய்ப்பு பதிவு ரத்து செய்யப்படமாட்டாது.
எனவே, தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் வரும் 17ம் தேதி காலை 10:00 மணி முதல் பகல் 1:00 மணி வரை நேப்பால் தெருவில் உள்ள மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் நடைபெறும் முகாமில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.