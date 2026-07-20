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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ கள்ளக்குறிச்சி ஏ.கே.டி., மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் மாவட்ட அளவில் சாதனை நிர்வாக இயக்குனர் ராஜேந்திரன் பெருமிதம் 

கள்ளக்குறிச்சி ஏ.கே.டி., மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் மாவட்ட அளவில் சாதனை நிர்வாக இயக்குனர் ராஜேந்திரன் பெருமிதம் 

கள்ளக்குறிச்சி ஏ.கே.டி., மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் மாவட்ட அளவில் சாதனை நிர்வாக இயக்குனர் ராஜேந்திரன் பெருமிதம் 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி ஏ.கே.டி., பள்ளி மாணவர்கள் நீட் தேர்வில், மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளனர். 

இது குறித்து பள்ளியின் நிர்வாக இயக்குநர் ராஜேந்திரன் கூறியதாவது:

கள்ளக்குறிச்சி ஏ.கே.டி., பள்ளியில் நீட் பயிற்சி வகுப்பு பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மாணவர்களின் வெற்றியே எங்களது வெற்றியாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறோம்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீட் தேர்வில் ஏ.கே.டி., மாணவர்கள் மாவட்டத்தில் முதலிடம் பெறுவதுடன், மருத்துவ சேர்க்கையிலும் தொடர்ந்து முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்து வருகின்றனர்.

இந்த ஆண்டு வெளியான நீர் தேர்வு முடிவில் மாணவி பிரியங்கா 720க்கு 604 மதிப்பெண் பெற்று மாவட்டத்தில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். மேலும், மாணவர் சிற்றரசன் 560, மாணவிகள் சுஸ்மிதாஸ்ரீ 544, தீபிகா 533, அபிநயா 524, மாணவர்கள் ஜெயராம் 518, அபிநவ் 508 மதிப்பெண் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். 

மேலும் கடந்த 2025–26ம் ஆண்டு எம்.பி.பி.எஸ்., தரவரிசைப் பட்டியலில் தமிழக அளவில் 7ம் இடம் பெற்று சாதனை புரிந்துள்ளது.

இதுவரை அரசு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 646 பேர் மருத்துவ சேர்க்கை பெற்றுள்ளனர். அதேபோல் ராணுவ அதிகாரிக்கான என்.டி.ஏ., தேர்வில் 3 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று சாதித்துள்ளனர்.

உங்கள் பிள்ளைகளின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கு தற்போது போட்டித் தேர்வுகள் அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது. அந்த போட்டி தேர்வுகளில் ஏ.கே.டி., மாணவர்கள் தொடர்ந்து சாதித்து வருகின்றனர். 

தற்போது ஏ.கே.டி., அகாடமியில் ‘நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ்’ சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. மருத்துவ கனவுடன் உள்ள மாணவர்கள் ஏ.கே.டி., நீட் அகாடமியில் சேர்க்கை பெற்று சிறந்த முறையில் பயிற்சி பெற்று மாநில, மாவட்ட அளவில் சாதிக்கலாம். விடுதி வசதிகள் உள்ளது.

இவ்வாறு ராஜேந்திரன் கூறினார்.

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