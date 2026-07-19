கள்ளக்குறிச்சி ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட நிர்வாக குழு ஆலோசனை

கள்ளக்குறிச்சி ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட நிர்வாக குழு ஆலோசனை
கள்ளக்குறிச்சி ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட நிர்வாக குழு ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் ஹிந்து முன்னணியின் மாவட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி ஜோதி வள்ளலார் தெரு ஹிந்து முன்னணியின் நகர அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு மாவட்ட பொது செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சக்திவேல் முன்னிலை வகித்தார். ஹிந்து ஆட்டோ முன்னணி மாவட்ட தலைவர் அருண் வரவேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளராக மாநில பொது செயலாளர் மணலி மனோகர் கலந்துகொண்டார்.
கூட்டத்தில் வீரசோழபுரம் கோவில் நிலத்தில் கலெக்டர் அலுவலகம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த இடத்திற்கு சொந்தமான வீரசோழபுரம் கோவில் புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெறாமல், ஒப்பந்தப்படி பணி துவங்காமல் உள்ளது. பாழடைந்து கிடக்கும் இக்கோவிலின் திருப்பணிகளை உடன் துவக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. ஹிந்து அன்னையர் முன்னணி நிர்வாகி ராஜேந்திரன் நன்றி கூறினார்.