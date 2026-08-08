பஸ்சில் செயின் பறிப்பு மதுரை பெண் கைது

ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் ஓடும் பஸ்சில் பெண்ணிடம் செயினை பறித்த பெண்ணை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த ரோடு மாமந்துாரைச் சேரந்த கண்ணன் மனைவி தேன்மொழி, 29; இவர் நேற்று முன்தினம், சின்னசேலம் செல்வதற்காக கள்ளக்குறிச்சி பழைய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு அரசு டவுன் பஸ்சில் சென்றார்.
சேலம் சாலையில் உள்ள பஸ் நிறுத்தத்தில் நின்றபோது பஸ்சில் இருந்த பெண், தேன்மொழி அணிந்திருந்த 6 கிராம் செயினை பறித்துக் கொண்டு பஸ்சிலிருந்து இறங்கி தப்பி ஓட முயன்றார்.
தேன்மொழி கூச்சலிடவே, அங்கிருந்த மக்கள் அந்த பெண்ணை பிடித்து கள்ளக்குறிச்சி போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில் மதுரையைச் சேர்ந்த நாராயணசாமி மனைவி கல்யாணி, 48; என்பது தெரியவந்தது. உடன் கல்யாணியை கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்த செயினை பறிமுதல் செய்தனர்.