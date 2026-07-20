/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ கஞ்சா விற்ற நபர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: சங்கராபுரம் பகுதியில் கஞ்சா விற்ற நபர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியைச் சேர்ந்தவர் முத்து மகன் கார்த்திக்குமார், 33; கஞ்சா விற்றதற்காக சங்கராபுரம் போலீசார் இவரை கைது செய்தனர்.
இவரது குற்ற சம்பவங்களைத் தடுக்கும் பொருட்டு, குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய கலெக்டருக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் பரிந்துரைத்தார். அதன்படி கார்த்திக்குமாரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய கலெக்டர் பத்மஜா உத்தரவிட்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, சங்கராபுரம் போலீசார் கார்த்திக்குமாரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து கடலுார் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.