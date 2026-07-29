லாரியில் கஞ்சா கடத்திய நபர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது
லாரியில் கஞ்சா கடத்திய நபர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM
கள்ளக்குறிச்சி: ரிஷிவந்தியம் அருகே லாரியில் கஞ்சா கடத்தி சென்ற நபரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், தலைவாசல் தாலுகா, மணிவிழுந்தான் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மணியன் மகன் சத்தியராஜ்,38; இவர், கடந்த 28ம் தேதி லாரியில் சாக்குமூட்டைக்குள் மறைத்து வைத்து எட்டு கிலோ .360 கிராம் எடையுள்ள கஞ்சாவை கடத்தி சென்றார். இது குறித்து தகவலறிந்த ரிஷிவந்தியம் போலீசார் சத்தியராஜினை கைது செய்து, கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். சத்தியராஜின் இது போன்ற நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்தும் பொருட்டு எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் பரிந்துரையின் பேரில், சத்தியராஜை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய கலெக்டர் பத்மஜா உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, போலீசார் கடலுார் மத்திய சிறையில் சத்தியராஜினை அடைத்து, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ததற்கான உத்தரவு நகலை வழங்கினர்.