மணிமுக்தா அணை மீன்பாசி குத்தகை ஏலம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:50 PM
கள்ளக்குறிச்சி: சூளாங்குறிச்சி மணிமுக்தா அணை 5 ஆண்டுகளுக்கு மீன்பாசி குத்தகைக்கான ஏலம் விடப்படுகிறது.
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திகுறிப்பு:
விழுப்புரம் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலக கட்டுபாட்டில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சூளாங்குறிச்சி மணிமுக்தா அணை நீர் தேக்கம் உள்ளது. இந்த அணையின் 5 ஆண்டுகளுக்கான மீன்பாசி குத்தகை ஏலம் சென்னை மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலதுறை இயக்குநர் அலவலகம் வாயிலாக மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இ–டெண்டர் மூலம் விட ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
டெண்டர் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அது தொடர்பான விபரங்கள் www.tntenders.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் பதவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும் விபரங்கள் தேவைப்படின் விழுப்புரம் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை fishermenwelfarevpm@gmail.com, 04146–259329 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு அறியலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.