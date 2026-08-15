வி.புத்துார் மாரியம்மன் கோவில் தேர், தீமிதி விழா

ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
திருக்கோவிலுார்: அரகண்டநல்லுார் அடுத்த வி.புத்துார் மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு தேரோட்டம் மற்றும் தீ மிதி விழா நடந்தது.
அரகண்டநல்லுார் அடுத்த வி.புத்தூர் மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடிப்பூர பிரம்மோற்சவ விழா நடைபெற்று வருகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக நேற்று தேரோட்டம் மற்றும் தீ மிதி விழா நடந்தது.
காலை 9:30 மணிக்கு பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து முக்கிய வீதியில் வழியாக சென்று கோவிலை அடைந்தனர். தொடர்ந்த அம்மனுக்கு அபிஷேகம், தங்கக் காப்பு அலங்காரம், மகா தீபாராதனை நடந்தது. வேண்டுதல் உள்ள பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்தினர்.
மாலை 3:00 மணிக்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் அம்மன் எழுந்தருளினார். திரளான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். தேர் நிலையை அடைந்தவுடன் பக்தர்கள் தீமிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். சுற்று வட்டார பகுதியைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் பலரும் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கிராம மக்கள் செய்திருந்தனர்.