சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் பெருந்திரள் ஆர்ப்பாட்டம்
சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் பெருந்திரள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பெருந்திரள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் வள்ளி தலைமை தாங்கினார். துணை தலைவர் முத்துலட்சுமி வரவேற்றார். மாவட்ட செயலாளர் காஞ்சனாமேரி கோரிக்கை விளக்கவுரை ஆற்றினார். தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட தலைவர் ரவி, மாவட்ட செயலாளர் ஆனந்தகிருஷ்ணன், பொருளாளர் சாமிதுரை, மாவட்ட தணிக்கையாளர் சுப்பிரமணி ஆகியோர் கண்டன உரையாற்றினர். தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாநில துணைப் பொதுச் செயலாளர் மகாலிங்கம், மாநில செயலாளர் விஜயா ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் சத்துணவு துறையில் பணிபுரியும் அனைவருக்கும் காலமுறை ஊதியம் வழங்கிட வேண்டும். காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தினை சத்துணவு திட்டத்துடன் இணைத்திட வேண்டும்.உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.
தொடர்ந்து கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளரிடம் முறையீட்டு கடிதம் வழங்கப்பட்டது.