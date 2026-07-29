சின்னசேலத்தில் கொசு மருந்து அடிக்கும் பணி

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ சின்னசேலத்தில் கொசு மருந்து அடிக்கும் பணி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM
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சின்னசேலம்: சின்னசேலம் பேரூராட்சி வார்டுகளில் கொசு புகை மருந்து அடிக்கும் பணிகள் துவங்கி நடந்து வருகிறது.
சின்னசேலம் பேரூராட்சியில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 18 வார்டுகளிலும், அனைத்து தெருக்களிலும் கொசு புகை மருந்து அடிக்கும் பணிகள் துவங்கி நடந்து வருகிறது. பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் கணேசன், துப்புரவு ஆய்வாளர் முத்துக்குமரன் முன்னிலையில் பணிகள் துவங்கப்பட்டது. நாள் ஒன்றுக்கு 3 வார்டுகள் வீதம் தொடர்ந்து இப்பணி 6 நாட்களுக்கு செல்படுத்தப்பட உள்ளது.