காரனுார் வனத்துறை நர்சரியில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் தயார்
காரனுார் வனத்துறை நர்சரியில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் தயார்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:22 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வனத்துறை சார்பில் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதற்காக ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் விளை நிலங்களின் பரப்பளவு கணிசமாக குறைந்து வருகிறது. இதில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை வீட்டுமனைகளில் முதலீடு செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் பலர் தங்களது நிலத்தை ரியல் எஸ்டேட் செய்பவர்களிடம் மொத்தமாக விற்பனை செய்கின்றனர். தொடர்ந்து, அந்த இடத்தில் வளர்ந்து மரங்கள் வெட்டி அகற்றப்பட்டு வீட்டு மனைகளாக பிரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதனால், வெப்பத்தின் தாக்கம் பல மடங்கு அதிகரித்திருப்பதுடன், மழையின் அளவும் குறைந்துள்ளது. மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதல பாதாளத்திற்கு சென்று விட்டது.
இந்நிலையில், வனப்பரப்பை அதிகரித்து, சுற்றுச்சூழலை காக்கும் பொருட்டு தமிழக அரசு ‘பசுமை தமிழ்நாடு’ என்ற திட்டத்தை அமல்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, தரிசு நிலங்கள், கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள காலி இடத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்கப்படுவது இதன் நோக்கமாகும்.
இதற்காக வனத்துறை நர்சரிகளில் மரக்கன்றுகள் பராமரிக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள், விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த காரனுார் பகுதியில் வனத்துறைக்கு சொந்தமான பண்ணையில் தேக்கு, செம்மரம், சந்தனம், பலா, மாதுளை, சீத்தா, புளி, மகாகனி, ஈட்டி, வேங்கை, கொய்யா, நெல்லி, எலுமிச்சை, நாவல் உட்பட பல்வேறு வகையான ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் சாதாரண முறையிலும், நிழல்வலை கூடாரம் அமைத்தும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மரக்கன்று தேவைப்படும் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் கணினி சிட்டா நகல், ஆதார் அட்டை நகல், புகைப்படம் ஆகியவற்றை தங்களது பகுதியில் உள்ள வனத்துறை அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்து முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். மரக்கன்றுகளை முறையாக பராமரிக்க தேவையான ஆலோசனைகளையும் வனத்துறை அதிகாரிகள் வழங்குகின்றனர்.