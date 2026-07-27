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பஸ் நிலையத்தில் திறந்த வெளியில் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம்

பஸ் நிலையத்தில் திறந்த வெளியில் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையத்தில் திறந்த வெளியில் வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால் மழை, வெய்யிலில் வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி நகரப் பகுதியில் பஸ் நிலையம் இருப்பதால் அதனை சுற்றியுள்ள சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக ஏமப்பேர் எல்லையில் புதிதாக புறநகர் பஸ் நிலையம் கட்டி செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.

ஆனால் அந்த பஸ் நிலைய கட்டுமானப் பணிகள் முழுமையாக நடக்காத நிலையில் அங்கு, வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் திறந்த வெளியில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி நகர பகுதியில் உள்ள டவுன் பஸ் நிலையத்திலிருந்து ஏமப்பேர் எல்லையில் இருக்கும் புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு செல்வதற்கு போதுமான டவுன் பஸ் வசதி இல்லாததாலும், நகரப்பகுதியிலிருந்து வெகு தொலைவில் இந்த பஸ் நிலையம் இருப்பதாலும், தினசரி அலுவல் பணிகளுக்காக வெளியூர் செல்லும் நபர்கள் தங்களின் பைக் உள்ளிட்ட வாகனங்களை பஸ் நிலையத்தில் நிறுத்திவிட்டு செல்கின்றனர்.

ஆனால் அங்கே முறையான மேற்கூரை வசதி இல்லாததால், தினசரி காலை முதல் இரவு வரை அங்கு நிறுத்தப்படும் ஏராளமான வாகனங்கள் வெயில், மழையில் நனைந்து பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றன.

எனவே வாகன நிறுத்தம் பகுதியில் மேற்கூரை வசதி ஏற்படுத்திட வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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