/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ பஞ்சமுக மஞ்சள் வாராஹி அம்மன் கோவிலில் பஞ்சமி திதி வழிபாடு
பஞ்சமுக மஞ்சள் வாராஹி அம்மன் கோவிலில் பஞ்சமி திதி வழிபாடு
பஞ்சமுக மஞ்சள் வாராஹி அம்மன் கோவிலில் பஞ்சமி திதி வழிபாடு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:45 PM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த மாடூர் டோல்கேட் அருகே நிறைமதி சாலையில் உள்ள பஞ்சமுக மஞ்சள் வாராஹி அம்மன் கோவிலில், பஞ்சமி திதி வழிபாடு நடந்தது.
அதனையொட்டி, நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு சுவாமிக்கு வாசனை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து, அம்மனுக்கு பட்டுபுடவை சார்த்தி, தங்க கவசம் அணிவித்து மகா தீபாராதனை நடந்தது. மாலை 6:00 மணிவரை தொடர்ந்து சுவாமிக்கு சிறப்பு மகா யாகம், மிளகாய் யாகம், ஊஞ்சல் உற்சவம் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். வழிபாடுகளை கோவில் நிர்வாகி சாய் தீக்ஷித் செய்திருந்தார்.