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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ சின்னசேலம் நகர பகுதியை புறக்கணிக்கும் பஸ் டிரைவர்களால் பயணிகள் அவதி

சின்னசேலம் நகர பகுதியை புறக்கணிக்கும் பஸ் டிரைவர்களால் பயணிகள் அவதி

சின்னசேலம் நகர பகுதியை புறக்கணிக்கும் பஸ் டிரைவர்களால் பயணிகள் அவதி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:30 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:30 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் நகரில் நடைபெறும் சாலை விரிவாக்க பணி காரணமாக மாற்றுவழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்களால், நகரில் உள்ள பஸ்நிறுத்தங்களில் காத்திருக்கும் பயணிகள் சிரமமடைகின்றனர்.

சின்னசேலம் நகர பகுதியில் இருவழிச்சாலையை ஒட்டியவாறு தற்காலிக கடைகளும், தனி நபர்களின் ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாக இருந்தது. மேலும், நகர பகுதியில் உள்ள கடைகளுக்கு வருபவர்கள் தாறுமாறாக வாகனங்களை நிறுத்தியதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, பொதுமக்கள் சிரமமடைந்தனர்.

இந்நிலையில், சின்னசேலம் மின்வாரிய அலுவலகம் முதல் அம்மையகரம் வரை 4.7 கி.மீ., துாரமுள்ள இரு வழிச்சாலையை, சென்டர் மீடியனுடன் கூடிய நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றுவதற்காக, முதல்வரின் சாலை மேம்பட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.30 கோடியே 90 லட்சம் நிதி ஒதிக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு, நான்கு வழிச்சாலையாக விரிவாக்கம் செய்யும் பணி கடந்த மார்ச் மாதம் தொடங்கியது.

சாலை விரிவாக்க பணி நடந்தாலும், பஸ், லாரி, கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் இடையூறின்றி செல்வதற்காக சாலை இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது. ஒரு வழித்தடத்தில் வாகனங்கள் செல்லலாம். மற்றொரு வழித்தடத்தில் சாலை விரிவாக்க பணிகள் நடைபெறும். இதற்காக ஆங்காங்கே வேகத்தடைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி – சேலம் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் ஒரு சில அரசு மற்றும் தனியார் பஸ் டிரைவர்கள் வழக்கமான பாதையில் சின்னசேலம் நகருக்குள் செல்வதை தவிர்த்துள்ளனர். சாலை விரிவாக்க பணி நடப்பதால், நகருக்குள் சென்று வெளியே வர காலதாமதமாகும், வேகத்தடைகள் அதிகமாக உள்ளதால் டிரைவர்கள் புறவழிச்சாலையில் சென்று மாற்று வழித்தடத்தில் பஸ் நிலையத்திற்கு செல்கின்றனர்.

இதனால், சின்னசேலம் நகரில் உள்ள அம்சாகுளம், பழைய பஸ்நிறுத்தம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும் பொதுமக்கள் சிரமமடைகின்றனர். மேலும், புறவழிச்சாலையில் இருந்து சின்னசேலம் பஸ்நிலையத்திற்கு புதிய வழித்தடத்தில் பஸ்கள் செல்வதால் அங்கு குடியிருக்கும் பொதுமக்கள் அவதியடைகின்றனர். எனவே, கள்ளக்குறிச்சி – சேலம் மார்க்கமாக செல்லும் அனைத்து பஸ்களும் வழக்கமான வழித்தடத்தில் அம்சாகுளம், பழைய பஸ்நிலையம் வழியாகவே இயக்க வேண்டுமென டிரைவர்களுக்கு டெப்போ மேலாளர்கள் உத்தரவிட வேண்டும்.

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