ஓய்வூதியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்  

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:33 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி தமிழ்நாடு ஓய்வூதியம் சங்கம் மற்றும் ஒய்வு பெற்ற காவலர் நல சங்கம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட இணைச் செயலாளர் நாகராஜன் தலைமை தாங்கினார். அமைப்பு செயலாளர் அசோகன், பிரசார செயலாளர் ஜெகநாதன், ஓய்வு பெற்ற காவலர் நலச் சங்க மாவட்ட செயலாளர் இருளப்பன் முன்னிலை வகித்தனர். செயலாளர் கந்தசாமி வரவேற்றார்.
இதில் மருத்துவ காப்பீடு தமிழக அரசாணை எண் 123ஐ உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும். மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். காப்பீடு நிறுவனம் சிகிச்சைக்கு முழு பணம் கொடுக்காமல் மிக குறைவான தொகை கொடுப்பதால் கருவூலத்துறை மூலம் செலவு தொகை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் விருப்பம் உள்ளவர்களை மட்டுமே சேர்க்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
இதில், ஓய்வு பெற்ற காவலர் நல சங்க மாநில துணைத் தலைவர் நடேசன், பாண்டியன், ராமலிங்கம், கணேசன், ஜெயனுலாப்தீன், இளையபெருமாள், அறிழவகன், பெரியசாமி, ராஜேந்திரன், கமலைமணி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.